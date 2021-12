La definizione e la soluzione di: Come chi arriva prima dell orario stabilito: in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTICIPO

Curiosità : Come chi arriva prima dell orario stabilito: in __

solare si riferisce all'orario statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato ... Significato anticipo

antìcipo s. m. der. di anticipare. – Lo stesso che anticipazione, con cui si alterna a cui è prevalente, o esclusivo, nelle accezioni che seguono: 1. a. Il tempo che si anticipa: la lezione avrà inizio con un a. di 10 minuti; è giunto con notevole a. sul previsto anticipo an'tit?ipo s. m. der. di anticipare. - 1. a. il tempo che si anticipa: la lezione avrà inizio con un a. di 10 minuti ritardo. ? Locuz. , a un tempo anteriore a quello normale o precedentemente fissato anticipazione. posticipazione, procrastinazione, proroga, rinvio, ritardo. 2. estens. somma di danaro Definizione Treccani

