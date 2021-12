La definizione e la soluzione di: __ , come bere un bicchiere d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FACILE

Curiosità : __ , come bere un bicchiere d acqua

d'acqua al giorno si ha un effetto diuretico. Questo vale anche per l'acqua d'acquedotto che sgorga dal rubinetto. A dover bere più del necessario è solo ... Significato facile

fàcile agg. dal lat. facilis, der. di facere «fare». – 1. la fortuna se non f. e seconda (L. B. Alberti); o pieghevole, molle: forme che facile Bisso seconda ( Foscolo ); di liquido, scorrevole e sim.: Pose la teglia su l’ardente brace facile 'fat?ile agg. dal lat. facilis, der. di facere 'fare'. - 1. che si può fare agevolmente, in quanto non richiede doti particolari: lavoro f.; argomento f.; contrario, ostile. 6. di donna, o di comportamento femminile, poco serio di facili costumi, disponibile, leggero. frivolo. casto, morigerato, pudico, serio. 7. di giudizio Definizione Treccani

