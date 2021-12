La definizione e la soluzione di: Colore che si avvicina al complementare del rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VERDASTRO

Curiosità : Colore che si avvicina al complementare del rosso

spazio dei colori è la combinazione di un modello di colore e di una appropriata funzione di mappatura di questo modello. Un modello di colore, infatti ... Significato verdastro

verdastro agg. der. di verde. – Di colore tendente al verde, e s’intende in genere d’un verde non bello e non puro: CLASS='testo_corsivo'>giallo v., marrone v.; aveva una faccia verdastra. verdastro agg. spreg. di verde. - tendente al verde, di un verde non bello ? VERDOGNOLO. Definizione Treccani

