La definizione e la soluzione di: La colonna dei film uno Stato messicano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SONORA

Curiosità : La colonna dei film uno Stato messicano

produttore cinematografico messicano, vincitore di cinque Premi Oscar, quattro Golden Globe, tre BAFTA e due David di Donatello. I suoi film da regista comprendono ... Significato sonora

s, S (èsse) s. f. o m. – Diciottesima lettera dell’alfabeto latino; della sua forma originaria nella scrittura si hanno scarse , dal Piceno alla Sicilia , esiste un solo fonema s, sordo, di cui la s sonora davanti a consonante sonora non è che una varietà di posizione. Il fonema è unico anche nell’uso dell colonna ko'lon:a s. f. lat. columna. - 1. archit. elemento verticale atto a resistere al peso di elementi sovrastanti e adoperato anche in funzione decorativa 1. zona della pellicola sulla quale sono registrati i suoni banda sonora, pista sonora. 2. estens. insieme dei brani musicali di un film commento musicale, musica, pop Definizione Treccani

Altre definizioni con colonna; film; stato; messicano; colonna quadrangolare; Riempie la colonna vertebrale; Una colonna scanalata | Venerdì 26 novembre 2021; Tronco di colonna con un iscrizione; Il Roy del film Lo squalo; È proprio del film per i critici cinematografici; Mine __, film del 2010 con Riccardo Scamarcio; Era per caso in un film con Geena Davis; Lo stato con i fiumi Reno, Danubio ed Elba; Lo stato del sud est asiatico con l isola di Bali; I cittadini dello stato con capitale Kabul; La capitale dello stato USA del Maine; Carlos __, chitarrista messicano ; Octavio __, Scrittore messicano ; Il nome di Zapata, rivoluzionario messicano ; Il Pistoles gallo messicano dei cartoni Disney; Cerca nelle Definizioni