La definizione e la soluzione di: Collegamento di pezzi del puzzle complementari.

Soluzione 8 lettere : INCASTRO

Curiosità : Collegamento di pezzi del puzzle complementari

Foundation. Il logo ufficiale di Wikipedia è una sfera quasi completa costruita con pezzi di puzzle che riportano caratteri di vari alfabeti, a simboleggiare ... Significato incastro

incastro s. m. der. di incastrare. – 1. a. nel muro per un tratto di conveniente lunghezza. In carpenteria e in falegnameria, unione a incastro, collegamento di due elementi di legno senza uso di chiodi, fatto in modo che 2013 incastro s. m. der. di incastrare. - 1. tecn. operazione di incastrare una cosa in un'altra ? connessione, innesto, inserzione. 2. tecn. ? incassatura, incasso. b. estens. parte con cui qualcosa, spec. una parte di mobile e sim., si incastra in un'altra femmina. ? mortasa. ? *maschio. ? tenone. Definizione Treccani

