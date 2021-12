La definizione e la soluzione di: Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAVASTANO

Curiosità : Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra

popolare serie Don Camillo, oltre a vari documentari, come diversi episodi nelle serie Disney Genti e paesi e La natura e le sue meraviglie. Per il suo proficuo ... Significato savastano

Definizione Treccani

Altre definizioni con cognome; pietro; nella; serie; gomorra; Il vero cognome di Voltaire; Un precognome italiano; Il cognome del pittore Bernardo, detto Canaletto; Il cognome della Giulietta mezzasoprano italiana; pietro __: fu detto il pittore delle regine; È pietro per i Francesi; Gesù lo dice a pietro apostolo, apostrofandolo; Il dittongo di pietro ; 1, X, 2, nella schedina; nella moda, tecnica di tagli geometrici ing; E d aria nella ruota della bici; La sabbia nella vaschetta del gatto; Nella serie TV Lost c era quello Dharma; Francesca, una delle registe della serie Gomorra; Una celebre serie TV USA: La __ Bradford; serie di colonnine a ringhiera; Francesca, una delle registe della serie gomorra ; Il soprannome di Ciro Di Marzio in gomorra ; Subì la sorte di gomorra ; Fu distrutta con gomorra ; Cerca nelle Definizioni