La definizione e la soluzione di: Cognome della Amélie interpretata da Audrey Tautou.

Soluzione 7 lettere : POULAIN

Curiosità : Cognome della Amelie interpretata da Audrey Tautou

Significato poulain

poulain ‹pul?'› s. m., fr. propr. «puledro», der. del lat. pullus «piccolo di animale». – Nel linguaggio sport., giovane atleta di promettente avvenire; anche, allievo prediletto che un allenatore prepara per le competizioni. Definizione Treccani

