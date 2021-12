La definizione e la soluzione di: Cocktail servito col sale sul bordo del bicchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARGARITA

Curiosità : Cocktail servito col sale sul bordo del bicchiere

un cocktail composto da tequila, liquore all'arancia e succo di lime; spesso viene servito con sale sul bordo del bicchiere. È il più comune cocktail messicano ... Significato margarita

margarita1 s. f. – Variante ant. o region. di margherita, come nome di fiore, e ant. nel sign. di perla, gemma: più è prode = giovevole al gallo uno grano che una margarita (Dante). Nell’Italia centr., durante il medioevo, il termine fu usato per indicare alcune sillogi di documenti Definizione Treccani

