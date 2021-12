La definizione e la soluzione di: La città con il Parco Los Chorros e Casa Amarilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARACAS

Curiosità : La citta con il Parco Los Chorros e Casa Amarilla

Las Lagunetas e occupa terreni montagnosi e terreni ondulati che fanno parte della Cordigliera della Costa. Parque Los Chorros L'unico parco di Caracas che ... Significato caracas

carachégno agg. e s. m. (f. -a) dallo spagn. caraqueño. – Della città di type='locations' score='-0.01' df='None' uri='enciclopediacaracas'>Caràcas , capitale della Repubblica del Venezuela ; come sost., abitante, originario o nativo di Caracas. Definizione Treccani

Altre definizioni con città; parco; chorros; casa; amarilla; città turistica laziale situata nel golfo di Gaeta; città laziale delle cosiddette Ville Tuscolane; città tedesca della Turingia con il Wartburg; Abitante della città più popolosa della Libia; Il parco californiano patrimonio dell Unesco; parco nell alvo; Il parco nazionale laziale; parco naturale roccioso negli USA: Grand __; Si effettuano quando una persona manca da casa ; Così sono detti gli sportivi fuori casa ; Nobile casa ta di Venezia che dà il nome a un museo; A Urbino si può ammirare la sua casa natale; Cerca nelle Definizioni