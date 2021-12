La definizione e la soluzione di: La città andalusa con la Cattedrale Primada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Curiosità : La citta andalusa con la Cattedrale Primada

Jerez si trova attualmente la Cattedra Andalusa di Flamencologia (Cátedra Andaluza de Flamencología), il Centro Andaluso del Flamenco (Centro Andaluz ... Significato toledo

toledano agg. – Di Toledo , relativo a Toledo, città della Spagna centrale, nella Nuova Castiglia : l’industria t. delle lame d’acciaio; i monumenti t.; la popolazione t.; come sost., abitante, cittadino, oriundo di Toledo. Definizione Treccani

Altre definizioni con città; andalusa; cattedrale; primada; Abitante della città più popolosa della Libia; La città castigliana con la Cattedrale Primada; Importante città portuale libica; Il Rossellini di Roma città aperta; Città portuale andalusa con la Torre Tavira; Musica e danza popolare andalusa ; La città castigliana con la cattedrale Primada; Come l architettura della cattedrale di Rouen; Thomas Stearns, autore di Assassinio nella cattedrale | Venerdì 26 novembre 2021; Nota cattedrale colpita da un incendio nel 2019; La città castigliana con la Cattedrale primada ; Cerca nelle Definizioni