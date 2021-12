La definizione e la soluzione di: Cialda morbida con latte, farina e uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRESPELLA

Curiosità : Cialda morbida con latte, farina e uova

(tessuto). La crespella, conosciuta anche con il termine francese di crêpe, è un tipo di cialda morbida, sottile e non croccante, cotta su una superficie ... Significato crespella

crespèlla s. f. der. di crespo. – Termine di gastronomia, usato talvolta come traduzione e adattamento del fr. crêpe s. f. (v. crêpe2). CATEGORIA: ALIMENTAZIONE crespella kre'sp?l:a s. f. der. di crespo. - gastron. frittata molto sottile, dolce o salata, cotta sulla piastra e servita arrotolata crêpe, con ripieno dolce e cosparsa di liquore crêpe suzette. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con cialda; morbida; latte; farina; uova; Solidi di cialda ; Coppette francesi di cialda croccante fra; cialda toscana arrotolata di farina di castagne; La cialda per la Messa; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; Il “musqué” fornisce una morbida pelliccia; Negli pneumatici può essere dura, morbida o media; La birra... morbida ; Il Tommaso autore de il Mar delle blatte ; Il latte ... tutto d un pezzo; Frutta secca con cui si fa un latte molto dolce; La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca; Danneggia la farina ; Un ottima qualità di farina per dolci; farina di qualità; È fatto con farina integrale; Salsa a base di uova , limone e olio; Si prepara con molta verdura e poche uova ; Nuova : è in Oceania; Si da dentro a volte quando si compra una macchina nuova ; Cerca nelle Definizioni