La definizione e la soluzione di: Chiusura di un recipiente o di una pentola.

Soluzione 9 lettere : COPERCHIO

Curiosità : Chiusura di un recipiente o di una pentola

Significato coperchio

copèrchio (ant. covèrchio) s. m. lat. cooperculum, der. di cooperire «coprire». – Elemento che serve a chiudere l’apertura superiore di vasi o recipienti, fatto in genere dello stesso materiale di cui è fatto il recipiente, e di forma tale da combaciare perfettamente con l’apertura: il c. della CATEGORIA: ALIMENTAZIONE coperchio ko'p?rkjo ant. coverchio s. m. dal lat. coperculum, der. di cooperire 'coprire'. - elemento che serve a chiudere l'apertura superiore di vasi o recipienti: il c. della pentola ? chiusura, copertura. ? Prov.: il soverchio rompe il coperchio il troppo nuoce il troppo stroppia. Definizione Treccani

