In chimica, un sinonimo di basico

effetti un sinonimo preferito dai petrografi della scuola anglosassone. Questi minerali hanno quasi sempre un colore scuro, con tonalità diverse in funzione ... Significato alcalino

alcalino agg. der. di alcali. – Relativo agli alcali: reazione a. (o basica), a., quella di un sale che sciolto in acqua dà una soluzione a reazione alcalina; riserva a., la quantità di basi, nel plasma sanguigno, disponibile per la neutralizzazione di alcalino agg. der. di alcali. - chim. relativo agli alcali basico. acido. Definizione Treccani

