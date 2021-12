La definizione e la soluzione di: In chiesa, ma non solo, esprime gioia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLELUIA

Curiosità : In chiesa, ma non solo, esprime gioia

termini "Chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico" vedi Cattolicità, Chiesa cattolica (disambigua) e Cattolicesimo (disambigua) La Chiesa cattolica ... Significato alleluia

allelùia s. m. dal lat. alleluia, gr. ????????a, traslitt. dell’ebr. hallelu testi salmodici del breviario e del messale. Per estens., canto di gioia: cantare alleluia; iron., alleluia!, come esclam. antifrastica di disappunto, di contrarietà e sim.: si va osanna o'zan:a dal lat. tardo hosanna, gr. osanná, adattam. dell'ebr. hos-hi'ah-nna 'salva!'. - ¦ interiez. relig. voce ebraica di acclamazione e di preghiera, passata nella liturgia cristiana alleluia. ¦ s. m., invar. spec. al plur., grido di esultanza e di esaltazione: gli o. della folla evviva, urrà, viva. ? acclamazione, giubilo. abbasso. ? Definizione Treccani

