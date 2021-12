La definizione e la soluzione di: Chi non sa rispondere... prova a rigirarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRITTATA

Curiosità : Chi non sa rispondere... prova a rigirarla

Significato frittata

s. f. der. di fritto. – 1. Pietanza a base di uova frullate o sbattute, gettate in padella con olio o burro bollente finché acquistano determinata consistenza: f. semplice (a un foglio), ripiegata (a due fogli), arrotolata o avvolta (omelette), ripiena; spesso mescolata, prima o durante la CATEGORIA: ALIMENTAZIONE frittata s. f. der. di fritto. - 1. gastron. pietanza a base di uova frullate o sbattute fritte in padella con olio o burro bollente ? omelette, tortilla. ? Espressioni: fig., rivoltare o rigirare la frittata rigirare il discorso per rimangiarsi una frase incauta, cambiare d'un tratto l'apparenza delle cose e sim. cambiare le carte in tavola. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

