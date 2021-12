La definizione e la soluzione di: Chi gode ancora gli onori di un incarico dismesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMERITO

Curiosità : Chi gode ancora gli onori di un incarico dismesso

Viene seppellita con tutti gli onori

emèrito agg. dal lat. emeritus, part. pass. di emereri «ben meritare, finire il proprio facoltà) ai professori universitarî di ruolo all’atto del collocamento a riposo. Sono detti emeriti anche gli ecclesiastici usciti di carica con onore. 3. Nell’uso corrente, l’agg CATEGORIA: MILITARIA emerito e'm?rito agg. dal lat. emeritus, part. pass. di emereri 'ben meritare, finire il proprio servizio'. - 1. di persona molto valida sul piano professionale o scientifico benemerito, celebre, chiaro, eccellente, egregio, eminente, lett. esimio, famoso, illustre, insigne, noto, valente. Definizione Treccani

