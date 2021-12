La definizione e la soluzione di: Chi completa un gioco enigmistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOLUTORE

Curiosità : Chi completa un gioco enigmistico

Settimana Enigmistica, La Sibilla e Il Canto della Sfinge. Il primo gioco enigmistico che abbia mai sfruttato il meccanismo della crittografia mnemonica ... Significato solutore

solutóre s. m. (f. -trice) tratto da soluzione; cfr. lat. tardo solutor -oris «chi scioglie; chi paga un debito». – Chi risolve, e in partic. chi trova la soluzione di un enigma, di un gioco enigmistico, e sim.: tra i s. del gioco saranno estratti a sorte interessanti premî. solutore solu'tore s. m. tratto da soluzione f. -trice. - chi trova la soluzione di un enigma, un gioco enigmistico e sim. risolutore. Definizione Treccani

