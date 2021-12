La definizione e la soluzione di: Chi combatte per la propria nazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATRIOTA

Curiosità : Chi combatte per la propria nazione

(PKK) combatte contro il governo turco. La Cina comprende un'area geografica enorme e ha adottato il concetto unificante di zhonghua minzu ("nazione cinese") ... Significato patriota

patrïòta (o patrïòtta) s. m. e f. (m. ant. patrïòto pl. m. -i). – 1. pop. Che è dello stesso paese, compatriota: siamo p.; un mio patriota. 2. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: i p. del patriota patri'?ta non com. patriotta s. m. e f. ant. patrioto e patriotto s. m. dal lat. tardo patriota, gr. patri?tes, che ebbero soltanto il sign. 1; il sign. 2. a si è sviluppato sull'es. del fr. patriote pl. m. -i. - 1. non com. chi è dello stesso paese compaesano, compatriota, concittadino, Definizione Treccani

Altre definizioni con combatte; propria; nazione; combatte nte, soldato; Si combatte assumendo il chinino; Serve per combatte re una sostanza velenosa; combatte nell’arena; Appropria ti e congrui, come certi momenti; L imperatore che fissò la propria sede a Milano; L autoritario impone la propria ; Appropria ti, convenienti; Il rapporto di subordinazione e supremazia; Una combinazione del poker che batte la scala; D. W. Griffith diresse quella della nazione ; È la migliore combinazione del poker; Cerca nelle Definizioni