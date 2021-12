La definizione e la soluzione di: Chi ne è affetto non ha più voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFONIA

Curiosità : Chi ne e affetto non ha piu voce

Significato afonia

afonìa s f. dal gr. ?????a, comp. di ? - priv. e ??? ? «voce». – In medicina, perdita completa della voce, per paralisi delle corde vocali o loro ablazione chirurgica. Nell’uso. com, perdita anche parziale della voce. raucedine rau't??dine s. f. dal lat. raucedo-dinis, der. di raucus 'rauco'. - med. carattere basso e roco della voce, provocato da processi morbosi che coinvolgono la laringe, o anche da sforzi vocali ? non com. arrochimento, ? non com. rochezza. afonia. Definizione Treccani

Altre definizioni con affetto; voce; Ricambiare l affetto ; Gesto di grande affetto ; affetto da un difetto della vista; affetto da un’idea fissa; Cantautore britannico che fu la voce degli Smiths; Si dice di una voce ... seducente; Una voce del bollettino demografico; Il personaggio dalla possente voce ; Cerca nelle Definizioni