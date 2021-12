La definizione e la soluzione di: Che occupano ampio spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTESI

Curiosità : Che occupano ampio spazio

francese a volare nello spazio. 17 agosto 1996: Claudie Haigneré è la prima donna europea (non russo-sovietica) ad andare nello spazio. Notevole è anche la ... Significato estesi

subsidènza (o sussidènza) s. f. dal lat. subsidentia «sedimentazione», compressibili sotto l’azione di carichi forti ed estesi, o, talora, all’attività dell’uomo , dà luogo alla formazione di estesi strati d’inversione della temperatura, con estendere e'st?ndere dal lat. extendere, der. di tendere 'tendere', col pref. ex- pass. rem. estési, estendésti, ecc.; part. pass. estéso. - ¦ v. tr. 1. rendere più ampio o più lungo: e. i propri domini accrescere, allargare, allungare, ampliare, aumentare, dilatare, espandere, ingrandire, Definizione Treccani

