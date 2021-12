La definizione e la soluzione di: Cesare Mori era noto come quello di ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREFETTO

Curiosità : Cesare Mori era noto come quello di ferro

sismici "Golfo di Noto - Capo Passero" e "Monti Iblei". Il territorio è stato da sempre interessato da forti eventi sismici, come quello disastroso del ... Significato prefetto

prefètto s. m. dal lat. praefectus, propr. «preposto, messo a capo» (der. di praeficere, dal territorio della città e incaricato di sostituirli, spec. nella giurisdizione: prefetti del pretorio (praefecti praetorii o praetorio), delegati dall’imperatore al comando CATEGORIA: MILITARIA prefetto pre'f?t:o s. m. dal lat. praefectus, propr. 'preposto, messo a capo'. - educ. spec. nei seminari e nei collegi, chi svolge un'attività educativa e di istruzione lett. aio, educatore, istitutore, pedagogo, precettore. ? insegnante, maestro. ? *allievo, *alunno, *scolaro, * Definizione Treccani

