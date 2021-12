La definizione e la soluzione di: Cervidi con palchi bassi e zoccoli stretti a punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPRIOLI

Curiosità : Cervidi con palchi bassi e zoccoli stretti a punta

Significato caprioli

capriolato agg. der. di capriolo2. – In araldica, attributo dello scudo e delle pezze (pala, banda, ecc.) caricati di caprioli di due smalti alternati; doppio c., attributo di una banda o di un’altra pezza foggiata come un doppio capriolo. CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI Definizione Treccani

