Il Ceratonia siliqua, sempreverde e latifoglia

di sempreverdi con la lamina ampia, per esempio: il carrubo Ceratonia siliqua. Esempi tra le caducifoglie sono: il pistacchio (Pistacia vera), il biancospino ... Significato carrubo

carrubo (o carubo; anche carrùbio o carrùbbio) siliqua), a chioma larga e densa, con fiori piccoli dioici o poligami; i frutti (carrube) sono legumi indeiscenti, commestibili, lunghi fino a 15 cm, bruni, con semi durissimi che carato s. m. dall'arabo qira? 'grano di carrubo; piccolo peso', dal gr. kerátion, dim. di kéras -atos 'corno'. - 1. ciascuna delle ventiquattro parti uguali in cui si divide l'oncia: oro a 24 c. ? titolo. 2. estens. unità di peso delle pietre preziose e delle perle ? grammo, grano. 3. Definizione Treccani

