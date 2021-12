La definizione e la soluzione di: Un ceffone... che ravviva il fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SVENTOLA

Curiosità : Un ceffone... che ravviva il fuoco

Significato sventola

svèntola s. f. der. di sventolare, rifatto su ventola; il sign. 2 (da cui deriva anche usi region., ma è comune e fam. ovunque la locuz. fig. orecchie a sventola, orecchie con la superficie antero-laterale del padiglione auricolare rivolta esageratamente in avanti. 2 'zv?ntola s. f. der. di sventolare, rifatto su ventola. - 1. arnese per ravvivare il fuoco region. ventarola, ventola. 2. estens. a. fam. colpo violento dato con la mano ceffone, manrovescio, region. salacca, sberla, scapaccione, schiaffone, region. sganassone, region. sleppa Definizione Treccani

Altre definizioni con ceffone; ravviva; fuoco; Lo è un ceffone che si fa sentire; L'arrossa.... un ceffone ; Può esserlo un ceffone ; ceffone , manrovescio; ravviva re, rinfocolare; Si ravviva con il belletto; Cuocere in padella a fuoco vivo; Il fuoco domestico utile a cucinare; Distruttivo come il fuoco ; Un fuoco d artificio; Cerca nelle Definizioni