Soluzione 7 lettere : PLATEAU

Curiosità : La cassetta per la frutta

dimensioni e sono ricche di olio. Una volta prese, l'insieme dei frutti viene riposto in cassette forate e spostate in ambienti freschi e aerati, dopodiché, ... Significato plateau

plateau s. m., fr. der. di plat Occidentali, ripiano in zona montuosa: per es., Plateau Rosà (3480 m), a sud del Colle , equivale a massiccio (per es., Plateau Central, il Massiccio Centrale, nel cuore CATEGORIA: GEOLOGIA MARINA plateau pla'to s. m., fr. der. di plat 'piatto¹', in ital. invar. - 1. geol. rialto sottomarino amplissimo con sommità piatta e contorno tondeggiante altopiano, platea. 2. grande piatto in acciaio o altro materiale usato per servire rinfreschi cabaret, guantiera, vassoio. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

