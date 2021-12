La definizione e la soluzione di: Cartello su alcuni cancelli: __ al cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTENTI

Curiosità : Cartello su alcuni cancelli: __ al cane

scrittore, ha deciso di aggiungere al proprio nome ufficiale anche quello della città immaginaria, nei soli cartelli turistici: Porto Empedocle Vigata ... Significato attenti

attènti interiez. e s. m. pl. di attento. – Comando impartito al militare (e analogam., spec. nel passato, a ginnasti, ad sull’a. (o sugli a.), assumere la posizione di attenti; dare l’a., impartire il comando di «attenti!»; attenti a destra!, attenti a sinistra!, ordini che vengono dati a militari o CATEGORIA: MILITARIA scattare lat. pop. excaptare, der. di captare 'prendere, afferrare', col pref. ex-. - ¦ v. intr. aus. essere 1. a. di molle e altri congegni a scatto, liberarsi rapidamente a. di persona, saltare su con movimento rapido e deciso: la sentinella scattò sull'attenti; i corridori erano chini sulla pedana pronti a s. balzare, schizzare. ? lanciarsi. b CATEGORIA: FOTOGRAFIA Definizione Treccani

