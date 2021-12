La definizione e la soluzione di: Cardine, fondamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPOSALDO

Curiosità : Cardine, fondamento

validità in senso assoluto dell'inferenza induttiva per enumerazione, cardine del metodo induttivo e dell'empirismo inglese tradizionale di filosofi ... Significato caposaldo

caposaldo s. m. comp. di capo e saldo1 (pl. capisaldi, meno com. caposaldi). – 1. In topografia, punto stabile di riferimento situato in luogo opportuno ove sia facile riconoscerlo, recante l’esatta posizione planimetrica o altimetrica CATEGORIA: MILITARIA kapo'saldo s. m. comp. di capo- e saldo¹ pl. capisaldi, meno com. caposaldi. - 1. milit. elemento fortificato in posizione atta a controllare le vie tattiche dell'attacco nemico baluardo, forte, fortezza, fortificazione, postazione. 2. fig. punto essenziale: i c. di una dottrina Definizione Treccani

Altre definizioni con cardine; fondamento; Il cardine della porta; L'elemento cardine d'una questione la __ di volta; Un asse come il cardine ; Sistemato su un cardine ; Causò l'affondamento del Titanic; I superstiti dell'affondamento di una nave; Arma da assedio utile allo sfondamento di porte; Cose prive di fondamento ; Cerca nelle Definizioni