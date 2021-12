La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi si comporta con valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EROISMO

Curiosità : Caratterizza chi si comporta con valore

eroismo s. m. der. di eroico, sul modello del fr. héroisme. – Virtù, qualità d’eroe: , degno di un eroe: compiere un atto d’e.; il generale ha elogiato l’e. dimostrato dai soldati. Poco com. con sign. concr., atto eroico: cimentarsi in una serie di eroismi. eroismo s. m. der. di eroico, sul modello del fr. héroisme. - 1. qualità di chi compie azioni e sim. degne di un eroe: compiere un atto d'e. lett. ardimento, coraggio, non com. eroicità, prodezza, valore. codardia, meschinità, pavidità, vigliaccheria, viltà. 2. estens., non com. atto Definizione Treccani

