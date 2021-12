La definizione e la soluzione di: Canto liturgico che precede un salmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTIFONA

Curiosità : Canto liturgico che precede un salmo

greco, letteralmente, "che precede", "introduttivo"), equivalente del Graduale nel rito romano. Il Prokeimenon è un salmo oppure un cantico scelto per introdurre ... Significato antifona

antìfona s. f. dal lat. tardo antiphona, gr. ??t????a, neutro pl., tratto da ??t?????? «risuonare in risposta». – 1. Nell’antichità classica, canto eseguito da due voci tra loro in ottava, o anche l’uso di due motivi di cui il secondo attaccava all’ottava della base (o, ancora, pezzo musicale in antifona an'tifona s. f. dal lat. tardo antiphona, gr. antíphona neutro pl., tratto da antiphonéo 'risuonare in risposta'. - 1. mus. nella liturgia cristiana, breve , tiritera. 3. fig. ciò a cui si allude nel dire qualcosa allusione, sottinteso. ? Espressioni: capire l'antifona cogliere un messaggio sottaciuto mangiare la foglia. Definizione Treccani

