La definizione e la soluzione di: Le cantanti... fuori dal coro.

Soluzione 7 lettere : SOLISTE

Curiosità : Le cantanti... fuori dal coro

Mare fuori è una serie televisiva italiana, diretta da Carmine Elia e trasmessa dal 2020 su Rai 2. Nell'Istituto di Pena Minorile (IPM) di Nisida, un isolotto ... Significato soliste

primo agg. lat. primus, superl. dell’avv. e prep. ant. pri , in un’orchestra e rispettivam. in un corpo di ballo, gli esecutori che hanno parti soliste (in contrapp. ai violini e alle ballerine «di fila»); p. attore, e p. attrice assoluta CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI Definizione Treccani

