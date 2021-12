La definizione e la soluzione di: Si canta all amata affacciata alla finestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERENATA

Curiosità : Si canta all amata affacciata alla finestra

tradizione si chiude la Notte della Taranta. Il brano è una struggente serenata d'amore che un innamorato - affacciato alla propria finestra - canta alla propria ... Significato serenata

serenata s. f. der. di serenare; nelle accezioni del n. 2, incrociato con sera. – 19° e 20° sec. si sviluppò come forma da concerto, accogliendo anche gli strumenti ad arco: le serenate op. 11 e op. 16 di Brahms; la s. per archi di Cajkovskij. c. Componimento s. f. der. di serenare 'passar la notte all'aperto'. - 1. mus. musica e canto che si eseguono di sera o di notte sotto le finestre di una donna per manifestarle i propri sentimenti. 2. estens., iron. sonata e canto rumorosi, per lo più fatti sotto la finestra di una persona per beffa Definizione Treccani

