La definizione e la soluzione di: Candelabro triangolare da quindici candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAETTIA

Curiosità : Candelabro triangolare da quindici candele

Una saettìa è un candelabro triangolare che sostiene quindici candele, usato nel rito cattolico dell'ufficio delle Tenebre. Altri progetti Wikimedia Commons ... Significato saettia

saettìa s. f. der. di saetta; cfr., per il sign. marinaresco, il lat. mediev. sagittea greca terra (T. Tasso). Il termine ha indicato più tardi genericam. ogni piccola imbarcazione leggera e veloce: scorgo sul cilestre dell’acqua le nostre saettìe grige (D’Annunzio). CATEGORIA: TRASPORTI NELLA STORIA nautica. Finestra di approfondimento Tipi di imbarcazione - 1. Antiche: avviso; bireme; bissona; bombarda; brigantino; bucintoro; caracca; caravella; cocca; corvetta; drakar; dromone; feluca; fregata; galeone; galeotta; galera; liburna; maona; nave oneraria; nave rostrata; peota; saettia; sciabecco; trireme; vascello; velacciere. 2. Moderne: aeroscivolante o hovercraft; aliscafo Definizione Treccani

