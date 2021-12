La definizione e la soluzione di: Canale TV in chiaro che trasmette cartoni animati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOOMERANG

Curiosità : Canale TV in chiaro che trasmette cartoni animati

Odeon 24 trasmette spesso aggiungendo anche il logo "Nuvola61", ricollegandosi al canale sportivo con LCN 61 precedentemente prodotto da Gold TV. Dal 7 ... Significato boomerang

boomerang ‹bùumërä?› s. ingl. da una voce australiana (pl. boomerangs ‹bùumërä??›), usato in ital. al masch. – 1. Arma da getto tipica dell’Australia (costituita da un paletta lignea falciforme, appiattita e leggermente piegata a gomito in corrispondenza del centro), che ha la proprietà di lama s. f. dal fr. lame, lat. lamina 'lamina'. - 1. parte affilata di un'arma o di un utensile da taglio taglio. ? Espressioni con uso fig.: incrociare usa la spada o sim.: è una buona l. schermidore, spadaccino. ? lama a doppio taglio azione che potrebbe tornare a danno di chi la promuove arma a doppio taglio, boomerang. Definizione Treccani

