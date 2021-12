La definizione e la soluzione di: Borsetta per penne e matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTUCCIO

Curiosità : Borsetta per penne e matite

SS. Quest'ultimo è responsabile della consegna immediata alla Reichsbank. c. Orologi di ogni tipo, sveglie, penne stilografiche, matite meccaniche, rasoi ... Significato astuccio

astùccio s. m. dal provenz. estug, der. di estojar, estujar, che risalgono forse al lat. *studiare «conservare con cura»; cfr. fr. étui. – 1. Specie di scatola di materiale vario, generalmente foderata o imbottita all’interno e sagomata secondo l’oggetto che vi si deve riporre: a. per gioielli, a. astuccio a'stut?:o s. m. dal provenz. estug, der. di estojar, estujar, che risalgono forse al lat. ?studiare 'conservare con cura'. - specie di scatola, per lo più sagomata secondo l'oggetto che vi si deve riporre custodia, fodero, guaina. Definizione Treccani

Altre definizioni con borsetta; penne; matite; Piccola borsetta da sera; Una borsetta da sera; Una matita nella borsetta delle donne; La borsetta delle Inglesi; La punta di certe penne ; Fornivano penne ; Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere; Produce penne a sfera, rasoi e accendini; Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Come matite che vanno temperate; Si consumano nelle matite ; matite colorate; Cerca nelle Definizioni