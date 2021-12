La definizione e la soluzione di: Borgo aquilano a circa 1000 metri d altitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCANNO

Disambiguazione – "Aquilano" rimanda qui. Se stai cercando la frazione di Tossicia in provincia di Teramo, vedi Aquilano (Tossicia). La provincia dell'Aquila ... Significato scanno

scanno s. m. lat. scamnum «sgabello, panchetto». – 1. a. (Dante); l’ignoranza occupava non solamente i bassi, ma anche i più sublimi scanni (Muratori). 3. estens. Accumulo di depositi alluvionali minuti in formazioni deltizie o litoranee CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN scanno s. m. lat. scamnum 'sgabello, panchetto'. - 1. sedile di forma varia, generalm. dotato di particolari caratteri di solennità e imponenza di forme, destinato a persone investite di speciali funzioni: gli s. del parlamento; gli s. dei prelati scranna, scranno, seggio, stallo. 2. ant., Definizione Treccani

