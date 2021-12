La definizione e la soluzione di: La benzina senza piombo ne ha generalmente 95. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTTANI

Curiosità : La benzina senza piombo ne ha generalmente 95

creazione fisica (lastre di piombo immerse in acido solforico) e smaltimento del solfato di piombo una volta esaurita la carica. Nella vita di tutti i ... Significato ottani

ottano s. m. der. di otta- (con allusione al numero degli atomi di carbonio), col suff. -ano. ), dotato di elevato potere antidetonante. 2. Numero di ottano (detto anche, impropriam., numero di ottani, o assol. ottani; abbrev. N.O.), numero che costituisce la misura CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA super 'super dal lat. super. - ¦ agg. della migliore qualità: un vino s. eccellente, eccelso, eccezionale, extra, fuori del comune, ottimo, speciale, straordinario, superiore, , normale, ordinario. dozzinale, grossolano, mediocre, modesto, scadente. ¦ s. f., fam. benzina antidetonante ad alto numero di ottani benzina super, supercarburante. Definizione Treccani

