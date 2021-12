La definizione e la soluzione di: Benjamin __, Primo Ministro di Israele dal 2009. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NETANYAHU

Curiosità : Benjamin __, Primo Ministro di Israele dal 2009

è un politico israeliano che ha ricoperto la carica di Primo ministro di Israele dal 31 marzo 2009 al 13 giugno 2021, dopo esserlo stato già tra il 1996 ... Significato netanyahu

benjamin , politico britannico dell'Ottocento; Il benjamin fra i grandi inventori; Il benjamin filosofo politico liberale; benjamin __, popolare uomo politico israeliano; Otto von __, il primo cancelliere tedesco; Il primo nome del Lenin rivoluzionario; Occupa il primo posto in una classifica; Quello destro è il primo aiutante; Il Clemente che è stato ministro della Giustizia; Il Sella, tre volte ministro delle finanze; Tullio, ministro dell Istruzione dal 2000 al 2001; Luigi che è stato ministro del lavoro dei 5 Stelle; Si festeggiano durante il Sukkot in israele ; Grande profeta d israele ; L ultimo re d israele ; Fu uno dei dodici profeti minori d israele ; Contromano in un disco di Neffa del 2009 ; Non umani come nel film District 9 del 2009 ; Film del 2009 di Giuseppe Piccioni; Film di Giuseppe Tornatore del 2009 ;