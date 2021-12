La definizione e la soluzione di: Benigno adatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROPIZIO

Curiosità : Benigno adatto

vedi Abbazia di San Benigno (Genova). Coordinate: 44°24'31?N 8°54'12?E? / ?44.408611°N 8.903333°E44.408611; 8.903333 San Benigno è un moderno quartiere ... Significato propizio

propìzio agg. dal lat. propitius, comp. di pro- «a favore di» e tema di petere è p. alla meditazione. ? Avv., poco com., propiziaménte, in modo propizio, a favore, vantaggiosamente: il vento spirava propiziamente per la traversata; speriamo che le stelle propizio pro'pitsjo agg. dal lat. propitius, der. del tema di petere nel sign. di 'volgersi a', col pref. pro-¹. - 1. che ha un atteggiamento positivo verso qualcuno: la fortuna ti sia p.; rendersi p. gli dei amico, bendisposto, benevolo, benigno, fausto, favorevole. avverso, infausto, Definizione Treccani

Altre definizioni con benigno; adatto; benigno , mite; Tumore benigno del tessuto muscolare uterino; Tumore che se benigno è una cisti dermoide; benigno , compassionevole; Luogo adatto a celarsi; adatto ai soli iniziati; E’ adatto per contenere fiori; Indumento adatto a tutti; Cerca nelle Definizioni