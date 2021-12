La definizione e la soluzione di: Bellezza, dolcezza e delicatezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOAVITA

Curiosità : Bellezza, dolcezza e delicatezza

impedisce la rêverie della dolcezza. Anche in rapporto con il nostro corpo l'acqua dolce lenisce le ferite, è legata a delicatezza(è presente nella cornea ... Significato soavita

soavità (ant. soavitate, soavitade, e suavità, ecc.) s. f. dal lat. suavitas -atis, der. di suavis «soave». – La qualità di ciò che è o riesce soave; dolcezza delicata e gentile: la s. di un profumo; sguardo pieno di s.; s. soavità s. f. dal lat. suavitas -atis. - qualità di ciò che è soave: s. del profumo, dello sguardo, del clima amabilità, delicatezza, delizia, dolcezza, grazia, lett. leggiadria. gradevolezza, piacevolezza. asprezza, rudezza. Definizione Treccani

