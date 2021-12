La definizione e la soluzione di: La Barra, cantante e attrice napoletana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCETTA

Curiosità : La Barra, cantante e attrice napoletana

da genitori procidani, il fantasista Giulio Barra e la cantante ed attrice Concetta Grasso (in arte Barra), quest'ultima di origine messinese da parte ... Significato concetta

concepire (ant. concèpere e concìpere) v. tr. lat. germe di una nuova vita, restare incinta: In un medesimo utero d’un seme Foste concetti, e usciste al mondo insieme ( Ariosto ); per estens., riferito alle piante e al terreno: E Definizione Treccani

Altre definizioni con barra; cantante; attrice; napoletana; Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota; Un unità navale addetta a gli sbarra menti; Sbarra per serrare l uscio; Nota barra di cioccolato dalla sezione triangolare; Justin __, celebre giovane cantante canadese; Avril __, cantante canadese di Complicated; Un cantante tra il tenore e il basso; La cantante inglese di Electricity e One kiss; La Laura attrice cult di Malizia; La Valentina attrice ne La giusta distanza; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana; La Maria Grazia attrice ne I laureati; Vivace danza napoletana ; Nella smorfia napoletana si associa alle bastonate; Suggestiva canzone napoletana lanciata da Murolo; Il 90 nella smorfia napoletana ; Cerca nelle Definizioni