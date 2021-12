La definizione e la soluzione di: Azienda USA che produceva il telefono StarTac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOTOROLA

Neologismi (2008) videochiamata s. f. Chiamata mediante un videotelefono o un videofonino. ? Il videofonino è a guscio – più leggero del Motorola, 131 grammi contro 168 – ed ha un sistema di illuminazione incorporato alla doppia videocamera. La soluzione permette la videochiamata anche di Definizione Treccani

