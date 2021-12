La definizione e la soluzione di: Avanzare minacciosi e ineluttabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCOMBERE

Curiosità : Avanzare minacciosi e ineluttabili

ritenuta poco adatta per avanzare un apprezzamento in genere critico, ad es.: "Perché arrivi in ritardo? - Ma senti chi parla, ieri e l'altro ieri sei arrivato ... Significato incombere

incómbere v. intr. dal lat. incumbere, comp. di in-1 e *cumbere, (Leopardi). 2. Spettare, toccare per dovere d’ufficio, e sim.: m’incombe l’obbligo di avvertirvi; non incombe a me il dirglielo. ? Part. pres. incombènte, frequente come agg. e incombere in'kombere v. intr. dal lat. incumbere, der. di ?cumbere, affine a cubare 'giacere', col pref. in- 'in-¹' manca il part. pass. e quindi anche i tempi comp.. - 1. detto di cose gravi, allarmanti, essere prossimo ad avvenire: incombe il pericolo d'una guerra sovrastare. approssimarsi, avvicinarsi. allontanarsi, dileguarsi, scomparire, Definizione Treccani

