La definizione e la soluzione di: L autorità che il vassallo esercitava sul feudo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIGNORIA

Viene definita signoria fondiaria l'autorità che, nel sistema feudale, ogni vassallo esercitava sul suo feudo. Le signorie furono di diversi tipi, si ... Significato signoria

signorìa (ant. segnorìa) s. f. der. di signore. – 1. balìa): E poi che Amore ’l fren per forza a sé raccoglie, I’ mi rimango in signoria di lui (Petrarca). 2. Con valore storico più preciso e sign. più concreto: a. La magistratura si?o'ria ant. segnoria s. f. der. di signore. - 1. potere politico assoluto esercitato su un certo territorio: la s. aragonese in Sicilia e in Sardegna dominazione, dominio, egemonia, predominio, supremazia. 2. estens., lett. autorità in genere lett. balìa, dominio, potere, potestà Definizione Treccani

