La definizione e la soluzione di: Autori di fulgide gesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EROI

Curiosità : Autori di fulgide gesta

poetica che si sviluppasse in un prossimo impegno civile (la lode delle gesta di Augusto). Ma nelle elegie successive, dove la passione d'amore si fa più ... Significato eroi

EROE 1. Nella mitologia di vari popoli antichi, un EROE è un essere semidivino, al quale si attribuiscono imprese prodigiose e meriti eccezionali: gli prova di grande valore e coraggio affrontando gravi pericoli e compiendo azioni straordinarie (gli eroi della Tavola Rotonda; un e. del Risorgimento). 3. Ma è un eroe anche eroico e'r?iko agg. dal lat. heroicus, gr. heroikós pl. m. -ci. - 1. che si riferisce agli antichi eroi: età e.; poema e. ? Espressioni: verso eroico esametro dattilico. 2. estens. a. degno d'un eroe: azione, impresa e.; sopportare con e. coraggio lett. ardimentoso, lett. ardito, Definizione Treccani

Altre definizioni con autori; fulgide; gesta; L autori tà che il vassallo esercitava sul feudo; autori tà in campo culturale o professionale; Fautori di una politica espansionistica; L autori tario impone la propria; fulgide , splendenti; Cantò le gesta di Orlando e di Angelica; Narrò le gesta di d'Artagnan; Nella Grecia antica era un componimento che celebrava le gesta degli dèi e degli eroi; Sire, l'antico autore di gesta Federici I imperatoris in Lombardia; Cerca nelle Definizioni