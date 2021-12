La definizione e la soluzione di: Se è automatico si apre col telecomando dall auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANCELLO

Curiosità : Se e automatico si apre col telecomando dall auto

l'apertura di un App Store separato per Apple TV e di un nuovo telecomando Siri con touchpad, giroscopio e microfono in vetro. Il 12 dicembre 2016, Apple ... Significato cancello

cancèllo1 s. m. lat. cancelli -orum (raro e tardo il sing. cancellus), di una apertura in un edificio: il c. dell’orto, della villa; aprire, chiudere il cancello. Nel linguaggio giur., vendita a c. chiuso, vendita di un fondo rustico non preceduta da cancello kan't??l:o s. m. lat. cancelli -orum, dim. di cancri -orum, pl., 'cancello'. - 1. edil. struttura costituita da una o più barre di legno o di metallo variamente collegate fra loro ? cancellata, di metallo inferriata. 2. estens. a. passaggio in un casello autostradale varco. b. negli aeroporti porta. Definizione Treccani

