La definizione e la soluzione di: Atto offensivo contro la religione.

Soluzione 9 lettere : BLASFEMIA

Curiosità : Atto offensivo contro la religione

delle altre religioni quando essi sono incompatibili con i propri. I critici della religione generalmente considerano spesso la religione come un istituto ... Significato blasfemia

Neologismi (2008) antiblasfemia (anti-blasfemia), agg. Finalizzato a contrastare e reprimere ogni pratica blasfema. ? provocazioni». ( Giampaolo Cadalanu , Repubblica, 19 febbraio 2006, p. 8). Derivato dal s. f. blasfemia con l’aggiunta del prefisso anti-. Già attestato nel Corriere della sera del blasfemia blasfe'mia s. f. dal lat. tardo blasphemia, gr. blasphemía, ant., lett. - linguaggio blasfemo, o anche singola espressione blasfema bestemmia. Definizione Treccani

