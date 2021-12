La definizione e la soluzione di: L astro più luminoso della costellazione del Toro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALDEBARAN

Curiosità : L astro piu luminoso della costellazione del Toro

ciascuna costellazione, delle lettere dell'alfabeto greco (assegnando la lettera a alla più luminosa) seguite dal genitivo del nome della costellazione in latino; ... Significato aldebaran

stélla1 s. f. lat. stella. – 1. solo le stelle più luminose conservano ancora i nomi tradizionali: Sirio, Vega, Arturo, Aldebaran, ecc.): così, per es., Betelgeuse, Rigel, Bellatrix sono rispettivam. a Orionis, ß CATEGORIA: GEOMETRIA – CORPI CELESTI Definizione Treccani

Altre definizioni con astro; luminoso; della; costellazione; toro; Quello Rosso s intende di enogastro nomia; Un disastro ... che si mangia; Giovanni, l astro nomo tedesco, per gli italiani; Il Claudio astro nomo greco del geocentrismo; luminoso e ben ventilato; Il più luminoso pianeta del sistema solare; Corpulento, voluminoso ; Misurazione della luce di un raggio luminoso ; La cottura consigliata della pastasciutta; La primavera della squadra blaugrana spa; Quelli della sosta elevano contravvenzioni; D. W. Griffith diresse quella della nazione; La costellazione di cui fa parte Aldebaran; La più splendente stella della costellazione della Volpetta; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasformato in una costellazione ; costellazione del cielo boreale, Draco in latino; Benicio __ toro , attore; Il lago di toro nto; Un punto di ristoro ; Squadra dell'NBA di toro nto; Cerca nelle Definizioni