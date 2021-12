La definizione e la soluzione di: Assalire una nave e abbordarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARREMBARE

Curiosità : Assalire una nave e abbordarla

Significato arrembare

arrembare1 v. tr. voce di origine dial., di etimo incerto; cfr. genov. a(r) una nave per l’arrembaggio; era usato per lo più assol., nell’imperat. arremba!, ordine di buttarsi all’arrembaggio. 2. dial. o letter. Appoggiare, piegare appoggiando; accostare arrembare v. tr. voce di origine dial., di etimo incerto; genov. arrembà 'appoggiare', pis. arrembà 'afferrare' io arrèmbo, ecc.. - marin. andare all'arrembaggio di una nave abbordare. ? aggredire, assalire, assaltare, attaccare. Definizione Treccani

