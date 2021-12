La definizione e la soluzione di: L aspetto più superficiale... di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERTINA

Curiosità : L aspetto piu superficiale... di un libro

manoscritto del suo libro per liberarsi dai problemi che questo gli ha creato. C'è un elemento autobiografico in questo aspetto del personaggio del Maestro ... Significato copertina

copertina (ant. e settentr. covertina, limitatamente ai sign. 1 a e 3) c. (calco dell’ingl. cover girl), ragazza dotata di particolare bellezza che appare fotografata sulla copertina di una rivista, di un rotocalco e sim. c. fig. Breve servizio di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE copertina ant. e settentr. covertina s. f. dim. di coperta. - foglio esterno di carta o di cartoncino che copre un quaderno, un libro, una rivista e sim. non vistosa la cui foto compare spesso sulla copertina di alcune riviste cover girl, pin-up girl. ? fotomodella; storia da copertina storia a cui si riferisce la fotografia Definizione Treccani

Altre definizioni con aspetto; superficiale; libro; Di bell aspetto e portamento; L aspetto del volto; aspetto lunare; Prestante d'aspetto ; Un difetto... superficiale ; Lo strato superficiale del globo terrestre; Rientranza superficiale ; Uno strato superficiale molto sottile e delicato; Così è il principio in un libro di Tzvetan Todorov; Il principio in un libro di Todorov su Bachtin; Insieme al sole in libro di Yukio Mishima; La indossa Venere in un libro di von Sacher-Masoch; Cerca nelle Definizioni