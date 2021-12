La definizione e la soluzione di: Vi si aspetta il proprio turno: sala d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTESA

Curiosità : Vi si aspetta il proprio turno: sala d __

sala si avvale di due proiettori laser 4K affiancati, ma non offre uno schermo con il rapporto d'aspetto pieno di 1,43:1 dell'IMAX su pellicola. Il 16 ... Significato attesa

attésa s. f. der. di attendere. – 1. L’attendere, e il tempo che si attende: pubblico l’a. dello spettacolo annunciato; venir meno all’a.; deludere l’attesa. Molto com. la locuz. avv. in attesa, aspettando: in a. di conoscere l’esito; essere, restare in a attesa a't:esa s. f. part. pass. femm. di attendere. - 1. a. l'attendere e il tempo che si attende non com. aspettativa, non com. aspettazione. ? Espressioni: sala d'attesa in studi professionali, ambulatori, stazioni ferroviarie, ecc., stanza in cui il pubblico può trattenersi prima di essere ricevuto, di partire e sim. Definizione Treccani

